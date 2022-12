Congreso de EU aprueba ley que protege matrimonios igualitarios

La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio este jueves la aprobación final a una ley que protege los matrimonios del mismo sexo, un paso histórico en la batalla por el reconocimiento nacional de esas uniones que refleja un cambio espectacular en las actitudes sociales.

Se prevé que el presidente Joe Biden firmará la medida, que exige a todos los estados reconocer los matrimonios del mismo sexo, un alivio para cientos de miles de parejas que se han casado desde la decisión de la Corte Suprema en 2015 que legalizó esos matrimonios.

La ley bipartidista, aprobada por 258 votos contra 169, también protege las uniones interraciales al obligar a los estados a reconocer los matrimonios legales independientemente del “sexo, raza, etnicidad u origen nacional”.

En el debate previo a la votación, varios legisladores homosexuales hablaron de lo que significa para ellos y sus familias. El representante demócrata Chris Pappas, de Nuevo Hampshire, dijo que se dispone a casarse con “el amor de mi vida” el año próximo y que es “inconcebible" que algunos estados no reconozcan su matrimonio.

Love is love. Tonight we're a step closer to safeguarding the fundamental rights of people across this country to marry the person they love.



Now let's pass this in the House and make it law.