EEUU: Conoce a la primera “Niña del Año” de la revista Time

Colorado.- Una estudiante de secundaria y científica de 15 años de Colorado que ha utilizado inteligencia artificial y creó aplicaciones para atajar la contaminación del agua potable, el ciberacoso, la adición a los opioides y otros problemas sociales, fue nombrada por la revista Time como la primera “Joven del Año”.

Gitanjali Rao, estudiante de segundo año en STEM School Highlands Ranch, en los suburbios de Denver, y que reside en la ciudad de Lone Tree, fue seleccionada de entre más de 5.000 nominados en un proceso que culminó con un comité de niños finalistas, reporteros de Time for Kids y el cómico Trevor Noah.

Rao dijo el viernes a The Associated Press en una entrevista a través de Zoom desde su casa que el reconocimiento es “algo que nunca habría podido imaginar. Estoy muy agradecida y muy emocionada de que realmente estemos mirando a la próxima generación, a nuestra generación, ya que el futuro está en nuestras manos”.

Time explicó en un comunicado que, junto a la televisora Nickelodeon, quería reconocer a “los líderes emergentes de la generación más joven de Estados Unidos" con la concesión del premio.

Durante 92 años, Time ha elegido a la “Persona del Año", y la más joven de su historia fue la activista climática sueca Greta Thunberg, quien tenía 16 años cuando apareció en la portada de la revista el año pasado.

Rao destacó por crear una comunidad global de jóvenes innovadores y por inspirarlos a perseguir sus objetivos, señaló Time. Rao insiste en que empezar joven no importa siempre que se sienta pasión por lo que se hace.

Congrats @gitanjaliarao on being named the first-ever TIME for Kids #KidOfTheYear! You have an incredible journey ahead of you, and the whole world is now cheering you on! 👏🏾👏🏾👏🏾 https://t.co/f5gHruxcha