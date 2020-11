Termina el conteo: Biden logra 306 votos, Trump, 232, según medios de EU

Washington.-El demócrata Joe Biden habría ganado la elección presidencial con 306 votos electorales al hacerse con el Estado de Georgia, mientras que Donald Trump logró 232 tras ganar Carolina del Norte, según proyecciones de The New York Times, CNN y NBC.

Los nuevos anuncios de resultados no cambiaban el virtual triunfo ya otorgado al demócrata.

La agencia AP aún no había declarado un ganador en esos dos últimos estados, por lo que según ellos, Biden tendría 290 votos y Trump 232.

Georgia, con sus 16 votos electorales, y Carolina del Norte, con 15 votos, eran los únicos estados en que The New York Times no había declarado un ganador. Con el anuncio de hoy se cierra el cálculo de votos para cada uno de los candidatos.

El demócrata aseguró la Casa Blanca con los triunfos en los estados clave de Pensilvania, Michigan, Georgia, Arizona y Wisconsin. Todas esas entidades votaron a favor de Trump en 2016, cuando ganó ante Hillary Clinton.

El Presidente Trump, sin embargo, ha rehusado reconocer su derrota en las elecciones y ha iniciado una serie de batallas legales que no han podido prosperar.

Ha levantado sospechas sin fundamento sobre un presunto fraude en su contra, pese a que funcionarios de todo el país y de todos los niveles, desde el ámbito local hasta el federal, han rechazado las afirmaciones.

Ayer, la agencia federal que revisa las elecciones aseguró que estos comicios habían sido los más seguros en toda la historia de Estados Unidos.

Trump gana en Carolina del Norte

El presidente Donald Trump ha ganado el estado de Carolina del Norte y sus 15 votos electorales, repeliendo un duro desafío del candidato demócrata Joe Biden y manteniendo el estado para los republicanos.

La victoria de Trump en Carolina del Norte lo lleva a 232 votos electorales.

Trump hizo una agresiva campaña en Carolina del Norte, con mítines en persona durante el punto álgido de la pandemia de coronavirus, incluyendo eventos en Fayetteville, Winston-Salem y Greenville en las semanas previas a las elecciones.