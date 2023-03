Control de armas EU: Biden firma orden ejecutiva sobre la compra y venta

Con el objetivo de poner fin a la venta ilegal de armas, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos (EEUU), ha firmado una orden ejecutiva sobre el control de armas, la cual implementa estrictas normas en cuanto a la compra y venta de estos artefactos.

Con el objetivo de reforzar la colaboración entre distintos departamentos y dar un mejor seguimiento a las sanciones de los infractores que no cumplan con los nuevos requisitos de compra y venta que establece la nueva ley, Joe Biden lanzó un comunicado en el que indica lo siguiente:

Por lo tanto, en esta nueva orden aumentará el número de trámites para comprobar los antecedentes penales de quienes pretenden comprar un arma, así como de aquellos que se dedican a su comercio, informando de quienes hayan infringido la ley.

I announced an executive order on gun violence to intensify our work to save lives. It will keep firearms out of dangerous hands, takes every lawful action to move as close to universal background checks without new legislation, expands awareness about red flag laws, and more.