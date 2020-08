Demócratas nominan a Joe Biden como candidato a la presidencia de EU

Alejandro Gaél Montiel Hernández

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex Vicepresidente estadounidense Joe Biden recibió formalmente la nominación del Partido Demócrata para la Presidencia tras una votación virtual durante el segundo día de la convención demócrata.

En las convenciones presenciales, este proceso puede tomar horas, pero en esta ocasión, debido a la pandemia, se resolvió con un montaje donde aparecieron con mensajes grabados simpatizantes de cada entidad para anunciar el número de delegados que recibió el candidato.

Biden recibió 2 mil 727 votos de delegados durante las elecciones primarias, frente a 1118 del senador independiente de Vermont, Bernie Sanders.

Entre las personas que aparecieron en mensajes estuvieron aspirantes a la presidencia, como los senadores Bernie Sanders y Amy Klobuchar y el ex Alcalde de Indiana Pete Buttigieg.

Sanders continuó acumulando los votos de los delegados, aunque abandonó la carrera. Esto, como una forma de asentar el tamaño de su movimiento.

El jueves la convención demócrata cierra con un discurso donde Joe Biden aceptará la nominación para competir contra Donald Trump en la elección del 3 de noviembre.

It is the honor of my life to accept the Democratic Party's nomination for President of the United States of America. #DemConvention