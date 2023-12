COP28: Aumentan presiones para eliminar combustibles fósiles

Incrementaron las presiones recientemente para la eliminación gradual de los combustibles fósiles al iniciar las negociaciones climáticas internacionales en Dubái, presididas por el jefe de una compañía petrolera, lo que muchos consideran dos funciones contradictorias.

En medio de récords de calentamiento global, el nuevo jefe de las conversaciones climáticas se encuentra en una posición complicada al realizarse la Conferencia de Partes de las Naciones Unidas (COP28).

En informes previos a la reunión se vinculó los esfuerzos de la empresa petrolera nacional de Emiratos Árabes Unidos ADNOC para promover las ventas de combustibles fósiles con el hecho de que su director general, sultán al-Jaber, es a la vez el presidente de COP, que se reúne para limitar el cambio climático.

El consumo de carbón, petróleo y gas es una de las causas principales del calentamiento global.

Al-Jaber rechazó enérgicamente las revelaciones de la BBC el miércoles.

Aunque varios especialistas en negociaciones climáticas afirman que posiblemente afectarán el tenor e incluso el resultado de las dos semanas de negociaciones intensas, que se desarrollan a apenas 100 kilómetros de donde operan cinco plataformas petroleras offshore.

Joanne Depledge, historiadora de las negociaciones climáticas, indicó que "sean ciertas o no, las revelaciones son embarazosas, pero no creo que pongan en peligro la COP.

Por el contrario, es de esperar que aumente la presión sobre los EAU".

En un esfuerzo evidente por dar un puntapié inicial fuerte, los negociadores abordaron en la primera sesión otro asunto polémico: los fondos para ayudar a los países pobres afectados por inundaciones, tormentas y sequías.

Al-Jaber y el organismo de la ONU aprobaron crear un fondo compensador para las naciones víctimas del cambio climático.

El anfitrión EAU y Alemania prometieron 100 millones de dólares cada uno para ese fondo.

"Los combustibles fósiles son la verdad incómoda que nadie quiere ver y estos países no pueden seguir fingiendo que no son un problema. Esta presión adicional sin duda es positiva".

La doble posición de al-Jaber ya era motivo de desconfianza. La cobertura periodística echa más luz sobre el papel del carbón, el petróleo y el gas en el cambio climático en las conversaciones y destaca los esfuerzos para eliminar el consumo de los combustibles fósiles, dijo el presidente del Instituto de Recursos Mundiales, Ani Dasgupta.

