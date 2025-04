Corea del Sur incauta 2 toneladas de cocaína en buque de México

Las autoridades de Corea del Sur realizaron una incautación histórica de casi dos toneladas de cocaína pura, ocultas en un buque que zarpó de México.

La operación, que se considera la más grande en la historia del país asiático en términos de narcotráfico, fue posible gracias a una alerta de las agencias estadounidenses, incluida la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el FBI.

