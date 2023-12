Corea del Norte: Kim Jong-Un alista más satélites espía y materiales nucleares

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, prometió lanzar otros tres satélites de espionaje militar, producir más material nuclear e introducir modernos aviones no tripulados de ataque en 2024, al tiempo que pidió una “abrumadora” preparación bélica para hacer frente a las acciones de confrontación lideradas por Estados Unidos, informó la prensa estatal el domingo.

Los comentarios de Kim, durante una reunión del Partido de los Trabajadores para establecer los objetivos del Estado para el próximo año, dejan entrever que intensificará una serie de pruebas armamentísticas antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de noviembre.

Los observadores afirman que el mandatario cree que una capacidad nuclear reforzada podría darle otra oportunidad de reanudar los contactos diplomáticos de alto nivel con Washington de cara a lograr un alivio de las sanciones si el expresidente Donald Trump regresa a la Casa Blanca en noviembre.

North Korean leader Kim Jong Un vows to launch three additional military spy satellites, produce more nuclear materials and introduce attack drones in 2024. https://t.co/NvIvPxGblC

Durante la reunión plenaria de cinco días que culminó el sábado, Kim dijo que las “viciosas” medidas tomadas por Estados Unidos y sus simpatizantes contra Corea del Norte “han alcanzado extremos sin precedentes en la historia”, dejando a la península de Corea al borde de una guerra nuclear, según la Agencia Central de Noticias de Corea (ACNC).

Kim citó la expansión de las maniobras militares entre Washington y Seúl y el despliegue temporal de potentes activos militares estadounidenses como bombardeos y submarinos con capacidad nuclear en Corea del Sur, pasos de los aliados en respuesta al aumento de las pruebas armamentísticas de Pyongyang desde el año pasado.

El mandatario presentó además planes para el lanzamiento de otros tres satélites de espionaje militar el próximo año, luego que haber puesto en órbita su primer satélite de reconocimiento en noviembre. Además, subrayó la necesidad de establecer “una base fiable” para construir más armas nucleares, en una aparente referencia a las instalaciones que producen materiales fisibles como plutonio apto para armas y uranio altamente enriquecido.

🇰🇵🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 - North Korea leader, Kim Jong Un, orders military to prepare for possible 'war', including further military development, strengthening nuclear and missile forces.



Kim accuses U.S. of posing military threats. Tensions on the Korean peninsula continue to… pic.twitter.com/wDc6AP5tbX