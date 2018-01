Misil fallido de Kim Jong-un estalla en su propio país

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las pruebas de misiles balísticos hechas por Corea del Norte en abril de 2017, impactó en una de sus propias ciudades, reveló la revista británica The Diplomat. Ocurrió el 28 de abril del año 2017, aunque el desenlace real no se supo hasta el día de ayer.

Un funcionario estadounidense con conocimiento del programa armamentista del país asiático dijo a la revista que el lanzamiento de un misil Hwasong-12 hecho el 28 de abril falló apenas al minuto de vuelo. Luego cayó en la ciudad de Tokchon, causando daño considerable a estructuras industriales y edificios agrícolas, informó el portal RPP.

También te puede interesar: Interceptan misil dirigido al palacio del Rey Salman

Según información del Gobierno de Corea del Norte, Tokchon tiene más de 200 mil habitantes.

El misil voló apenas 39 kilómetros desde el campo aéreo de Pukchang hasta su caída, según la revista que citó imágenes satelitales. The Diplomat no puede asegurar si hubo víctimas mortales o no, ya que el Gobierno no revela esta tipo de información.

Dicho complejo está ubicado cerca de edificios residenciales y áreas comerciales, y probablemente experimentó una gran explosión.

MISIL DE COREA DEL NORTE CAE EN UNA DE SUS CIUDADES... pic.twitter.com/gqrtcaGEl1 — calibre800.com (@calibre800com) 4 de enero de 2018

Las imágenes del hecho fueron divisadas a través de satélites, corroborando así la información que Corea del Norte continúa haciendo pruebas de misiles balísticos hacia nuevos puntos de prueba, sobre todo para demostrar la flexibilidad de las fuerzas de los cohetes estratégicos.

En 2017 Corea del Norte realizó diversas pruebas de misiles balísticos e incluso su mandatario Kim Jong-un aseguró tener la bomba de hidrógeno y la capacidad para atacar todo Estados Unidos. Las pruebas de misiles que causaron más preocupación y respuestas fueron las que pasaron encima de Japón, justamente con los misiles Hwasong-12.