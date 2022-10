Coronación de Carlos III sería el 3 de junio de 2023

La coronación de Carlos III ya tiene fecha: será el 3 de junio de 2023, de acuerdo con funcionarios reales citados por Bloomberg.

Según explicó el medio, los funcionarios, que pidieron el anonimato porque el anuncio oficial aún está pendiente, explicaron que se está analizando aún qué días serán festivos nacionales para marcar la ocasión.

We remember all the victims of the 1994 Genocide against the Tutsi.



The Kigali Genocide Memorial is the final resting place for more than 250,000 of the approximately 1 million victims of the Genocide. pic.twitter.com/UPrrxPV24B