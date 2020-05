Coronavirus: En esta ciudad donan comida, ropa y hasta celulares a indigentes

ESTADOS UNIDOS.- La pandemia por coronavirus ha evidenciado algunas conductas humanas tanto reprochables como aplaudibles, en este caso por fortuna, se trata de una acción social que da ejemplo de solidaridad. Esto luego de que se diera a conocer que la organización humanitaria, Médicos sin Fronteras, apostó por socorrer a los indigentes de la ciudad de Nueva York.

Tal como lo indicó en su portal oficial, la organización médica y humanitaria internacional obtuvo a través de donaciones mil celulares, los cuales ya estaban pre pagados con dos meses de mensajes de texto y llamadas ilimitadas para donar a las personas sin hogar junto con comida y demás recursos necesarios.

Te puede interesar: ¡Usar Cubrebocas! Delincuentes las aprovechan para realizar asaltos

Josiah Haken, el vicepresidente de NYC Relief, una organización que se dedica a socorrer a las personas indigentes indicó a los medios locales que al momento de proveer de comida a estas personas se les pregunta cómo pueden localizarlos para un seguimiento de sus casos, si la respuesta es que no tienen cómo comunicarse, Haken les da un Alcatel con una estampa que les informa cuál es su número y a quién pueden hablar en caso de emergencia.

NYC Relief, se denomina como un grupo de “voluntarios que son faros de esperanza y conexión con aquellos que están heridos y aislados”.

El miedo de los defensores de los indigentes es que se pierda la comunicación con las más de 80 mil personas sin hogar que se tienen contabilizadas en Nueva York. Y es que este sector de la población corre más riesgo de contagiarse de Covid-19, debido a que tienen más probabilidades de tener condiciones preexistentes, además de las circunstancias generales de sus vidas.

Teléfonos, líneas de vida para los necesitados

Haken indicó que al momento ha repartido alrededor de 15 teléfonos, y quienes han recibido esta ayuda han estado a punto de las lágrimas. Incluso un hombre había estado en búsqueda de un dispositivo móvil por dos años.

Una de las personas se comunicó con Haken una noche para decirle que la policía lo había corrido del vagón del metro en el que estaba viviendo. No tenía a dónde ir. Haken entonces le consiguió una cama en un hotel, y le dijo al hombre a dónde dirigirse.

“Los teléfonos son literalmente líneas de vida. Estos pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte”, compartió el vicepresidente de la asociación.

“Si las personas no tienen teléfonos no pueden llamar al 911, no pueden obtener una cita de telemedicina, o incluso hacer una cita, ya que muchos lugares están cerrados y no pueden simplemente pasar”, explicó Michelle Mays, enfermera y coordinadora del proyecto de Médicos Sin Fronteras en Nueva York.

(Con información de Infobae)