(Video) Detienen a 4 que pedían liberar reos por virus

El Cairo.- Egipto detuvo a cuatro activistas acusadas de propagar noticias falsas y violar la prohibición de protestar del país después de quedarse paradas afuera del edificio del gabinete y pedir que el gobierno liberara a prisioneros en medio del brote de coronavirus.

El gobierno egipcio intenta mantener control sobre los disidentes durante la creciente crisis de salud mundial. Según grupos defensores de derechos humanos, hay decenas de miles de personas detenidas sin el debido proceso en el país por causa de sus opiniones políticas.

Prominent activists Laila Soueif, Ahdaf Soueif, Mona Seif and Rabab el-Mahdy have been detained in Egypt after staging a small protest outside the cabinet headquarters.



They were demanding the release of political prisoners to prevent further spread of the novel coronavirus. pic.twitter.com/fgVQRf3qkg