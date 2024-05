Corte Internacional rechaza medidas de México contra Ecuador

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó las medidas provisionales que México solicitó contra Ecuador, tras el asalto a su embajada en Quito, al considerar que no requieren el ejercicio de su poder.

En abril, el gobierno de México demandó a Ecuador, después de que las autoridades ecuatorianas asaltaron su embajada para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba dentro del edificio.

Las medidas provisionales que México propuso incluyen: garantizar la protección y seguridad de sus sedes diplomáticas en Ecuador, permitir el despeje de dichas instalaciones y la residencia privada de sus diplomáticos, asegurar que Ecuador no tome acciones que perjudiquen los derechos de México durante el proceso, y exhortar a Ecuador a abstenerse de cualquier acción que pudiera agravar el conflicto.

PRESS RELEASE: the #ICJ finds that the circumstances do not require the exercise of its power to indicate provisional measures in the case concerning concerning Embassy of Mexico in Quito (#Mexico v. #Ecuador) https://t.co/3kFwBf9fj6 pic.twitter.com/0UPy1RNYr0