Corte Suprema de EU falla contra tribu en caso sobre derechos de agua

La Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de la Navajo Nation este jueves en una disputa relacionada con el agua del río Colorado, afectado por la sequía.

Arizona, Nevada y Colorado estados que extraían agua del río y los distritos de agua de California que están involucrados en el caso solicitaron a la corte a decidir por ellos.

Lo que hicieron los jueces en un fallo de cinco votos contra cuatro.

Colorado previamente había argumentado que ponerse del lado de la tribu debilitaría los acuerdos existentes y modificaría la gestión del río.

La administración del presidente Joe Biden había declarado que si el tribunal fallaba a favor de los navajo, el gobierno federal podría enfrentar demandas de muchos otros territorios indígenas.

Abogados de la Navajo Nation habían catalogado la solicitud de la tribu como modesta, argumentando que únicamente querían una evaluación de las necesidades de agua del territorio indígena semiautónomo y un plan para satisfacerlas.

Los hechos del caso se remontan a los tratados que el territorio indígena y el gobierno federal firmaron en 1849 y 1868.

El segundo acuerdo estableció la reserva como el "hogar permanente" de la etnia nativa, una promesa que de acuerdo con la tribu, debía incluir un suministro suficiente de agua.

En 2003, los del grupo étnico demandaron al gobierno federal, argumentando que no había considerado ni protegido los derechos de agua de Navajo Nation sobre la parte baja del río Colorado.

El juez Brett Kavanaugh explicó en un escrito a sus colegas en su mayoría conservadores que "los navajo sostienen que el tratado requiere que EUA tome medidas afirmativas para asegurar el agua para la tribu, evaluando sus necesidades, desarrollando un plan para asegurar este recurso necesario y, potencialmente, construir tuberías, bombas, pozos u otras infraestructuras".

El fallo negativo contra la tribu ha generado una reacción negativa en redes sociales, argumentando la decepción del veredicto.

Today's ruling is disappointing and I am encouraged that the ruling was 5-4. It is reassuring that four justices understood our case and our arguments. I remain undeterred. As President of the Navajo Nation, I represent and protect the Navajo people, our land, and our future. pic.twitter.com/s8XjiNL584