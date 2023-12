CosMc's llega con una nueva galaxia de sabores a McDonald's

McDonald's está más que feliz de darle la bienvenida al público a su nueva cadena de restaurantes cósmicos llamada CosMc's.

La reciente propuesta de los creadores de la cajita feliz, presenta un menú centrado en bebidas extravagantes y deliciosas, perfectas para complementar con una hamburguesa, con el sabor estilo característico de la cadena de comida.

El nombre de CosMc's, tomó como referencia a uno de los personajes del universo ficticio McDonaldland, creado por cadena en las décadas de los 80 y 90.

La semana pasada, McDonald's dio a conocer el menú de su nuevo formato en su sitio web, al igual que más detalles de cada uno de sus productos.

El menú incluye un sándwich de queso picante, sándwich de aguacate cremoso, tres McMuffins, bites de papas hash brown, bites de pretzel servidos con salsas, McPops y Snack Box.

En cuanto a las bebidas, CosMc's ofrece bebidas que no se podrán en restaurantes comunes.

Los postres que podrá elegir el público, incluyen un sundae de galleta de limón y arándanos y brownies de dulce de caramelo. Algunos clásicos de McDonald's, como el McFlurry y Egg McMuffin, también estarán en el menú.

Parece que CosMc's competirá con cadenas de bebidas como Starbucks, Dutch Bros y conceptos de refrescos que se han vuelto populares en Estados Unidos.

Las bebidas frías son un gran negocio para Starbucks, al igual que las opciones personalizables.

El Cold foam es el complemento de más rápido crecimiento en Starbucks, y los modificadores representan un negocio de mil millones de dólares para la cadena de café.

McDonald's is opening a new spinoff restaurant called CosMc's that will focus on coffee and other drinks. pic.twitter.com/7ssKQNkF69