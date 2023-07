'CosMc's: la nueva cadena de restaurantes de McDonald's

McDonald's está creando una cadena de restaurantes derivada llamada CosMc's, dijeron ejecutivos, reportó este jueves 27, la cadena CNBC.

La cadena de comida rápida compartió algunos detalles sobre el proyecto durante su llamada de ganancias del segundo trimestre.

'CosMc's es un concepto de formato pequeño con todo el ADN de McDonald's, pero con su propia personalidad única', dijo el CEO de McDonald's, Chris Kempczinski.

The name for the new brand comes from CosMc, a McDonaldland mascot who appeared in advertisements in the late 1980s and early 1990s. https://t.co/ntlz8guJS9