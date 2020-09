COVID-19: El mundo supera la cifra de 30 millones de casos

Ciudad de México.- El número de casos de contagios por el coronavirus superó este jueves los 30 millones, según informó la Universidad Johns Hopkins, ubicada en Baltimore, Maryland.

La cifra total en el mundo alcanzó los 30 millones 3 mil 378 casos, mientras el número de muertes llegó a 942 mil 989, de acuerdo con información de la agencia Xinhua.

Según la Universidad estadounidense, EEUU continúa siendo el país más afectado por el virus en el planeta, reportando 6 millones 669 mil 322 contagios y 197 mil 554 muertes, número que también lidera la lista de defunciones a nivel mundial.

Por su parte, India registra hasta este día 5 millones 118 mil 253 casos para ocupar el segundo lugar mundial, por delante de Brasil, que se encuentra en tercer sitio con 4 millones 419 mil 83 casos y 134 mil 106 decesos.

Otros países con más de 650 mil casos son Rusia, Perú, Colombia, México y Sudáfrica.

Se unen más de 170 países a plan de vacunas de OMS

Más de 170 países se han unido al servicio COVAX de vacunas globales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ayudar a comprar y distribuir dosis de inmunización para Covid-19 de forma justa en todo el mundo, dijo el director general de la institución.

"Más de 170 países se han unido al servicio COVAX, logrando acceso garantizado a la mayor cartera mundial de candidatos de vacuna", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus en comentarios pregrabados este jueves, un día antes de que se cumpla el plazo límite para sumarse al programa.



La OMS indicó con anterioridad que 92 naciones de menores ingresos estaban buscando asistencia a través del plan y que unos 80 países de mayores ingresos mostraron su interés, sin confirmar aún sus intenciones antes del plazo.



La OMS y la alianza de vacunas GAVI lideran el programa COVAX, que busca conseguir y repartir 2 mil millones de dosis de vacunas aprobadas para fines de 2021.

No obstante, algunos países que han garantizado sus propios suministros a través de acuerdos bilaterales, como Estados Unidos, indicaron que no se unirán a COVAX.



"Puede que la primera vacuna aprobada no sea la mejor. Cuantas más posibilidades tengamos como objetivo, más oportunidades tendremos de lograr una vacuna más segura y eficaz", dijo Tedros durante una intervención virtual organizada por la Universidad Nacional de Singapur.

(Con información de Reuters y El Universal).