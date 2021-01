Covid: Diez países ricos concentran el 75% de las vacunas aplicadas

París.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó este miércoles que el 75 por ciento de las vacunas aplicadas en el mundo se concentran sólo en 10 países y exigió que la inmunización sea igualitaria.

"Las vacunas contra el Covid-19 se están administrando en 50 países de todo el mundo, casi todos ellos naciones ricas. El 75 por ciento de las dosis se han desplegado en sólo diez países", dijo en un debate en la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa,



Según Tedros, no sería correcto que los adultos más jóvenes y sanos de los países ricos se vacunen antes que los ancianos y trabajadores sanitarios de los países pobres.



"Espero que lo entiendan", apuntó.

"La situación se agrava por el hecho de que la mayoría de los fabricantes han dado prioridad a la aprobación reglamentaria en los países ricos, en lugar de presentar expedientes completos a la OMS para el listado de emergencia", denunció.



El líder de la OMS se mostró preocupado por el "peligro real" de que la vacuna sólo lleve esperanza a los países ricos mientras que buena parte del mundo se queda atrás, y afirmó que los acuerdos bilaterales entre compañías y países están provocando una carrera de precios.



"La equidad de la vacuna no es solo un imperativo moral. Acabar con la pandemia depende de ello", añadió Tedros, que en su intervención telemática criticó directamente a los países que han comprado más vacunas de las que necesitan.



Para el director de la OMS, será crucial que el programa Covax, la iniciativa internacional para llevar esta masiva campaña de inmunización a todos los países, reciba esas dosis extra "pronto", y "no los restos que quedarán dentro de muchos meses".



Dicho programa ha recibido contribuciones financieras de muchos países europeos, pero según Tedros aún no es suficiente para lograr el objetivo de los 2 mil millones que se necesitan.



"Tenemos que trabajar juntos para dar prioridad a aquellos que presentan más riesgo de gravedad o muerte en todos los países", reclamó.



Un estudio publicado esta semana por la fundación de investigación de la Cámara Internacional de Comercio, citado hoy por Tedros, advierte que "nacionalismo de vacunas" podría costar a la economía mundial hasta 9.2 billones de dólares, de los que 4.5 billones recaerían en las economías más ricas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Critica la OMS acuerdos de farmacéuticas para favorecer a países ricos

La distribución de vacuna empeora la desigualdad en el mundo

Covid: Argentina aprueba un impuesto exclusivo para los ricos