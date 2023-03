Crenshaw cuestiona a AMLO; ¿está con el pueblo o el narco?

El representante republicano, Dan Crenshaw cuestionó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien se ha opuesto a su propuesta de usar la fuerza militar estadounidense contra cinco cárteles mexicanos, quienes trafican el fentanilo a los Estados Unidos.

Asimismo, indicó que lo único que quiere su país, es enfrentar a los elementos criminales que aterrorizan al pueblo mexicano, sobornan y amenazan a políticos y envenenan a estadounidenses, para arrematar cuestionando a Obrador sobre a quién representa, ‘¿A los Cárteles o al pueblo?’

Today the President of Mexico said he opposes my bill to authorize military force against the cartels.



I’m glad he is finally taking notice.@lopezobrador_, how would you feel if an American gang was poisoning 70,000 Mexicans every year with fentanyl?