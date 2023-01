Creyentes podrán visitar la tumba del Benedicto XVI

El público ahora podrá visitar la tumba del papa Benedicto XVI en las grutas bajo la Basílica de San Pedro.

El pontífice fue sepultado el 5 de enero inmediatamente después de un funeral en la Plaza de San Pedro. La tumba de Benedicto se encuentra en las grutas ubicadas bajo el piso principal del recinto.

El Vaticano anunció que el público podrá visitar la tumba a partir del domingo en la mañana.

Benedicto permanecía desde 2013 como papa emérito luego de jubilarse del papado, el primer pontífice en hacerlo en 600 años. Falleció el 31 de diciembre a los 95 años en el monasterio del Vaticano en el que pasó sus últimos años.

El jueves, su secretario durante varios años, el arzobispo Georg Gaenswein, impartió una bendición final después de que los restos de Benedicto, ubicados en tres féretros — uno de ciprés que fue presentado en la plaza durante el funeral presidido por el papa Francisco, uno de zinc y uno de roble, fueron sepultados.

Los restos fueron colocados en la antigua tumba del predecesor de Benedicto, Juan Pablo II, cuyos restos fueron trasladados a una capilla en el piso principal de la basílica luego de su beatificación en 2011.

Alrededor de 50 mil personas acudieron al funeral de Benedicto, seguido de tres días en que los restos estuvieron presentes en la basílica, lo que atrajo a casi 200.000 fieles.

El nombre de Benedicto, el pontífice número 256 de la Iglesia Católica, se gravó en una losa de mármol blanco, informó el Vaticano.

La Santa Sede no señaló si Francisco había visitado en privado la tumba completada de Benedicto antes de que se permitiera el acceso al público, o si lo haría en un futuro.

The faithful arrive to visit the tomb of Pope Benedict XVI, opened since 9 am CET Sunday morning. pic.twitter.com/fOs9a7QdHU