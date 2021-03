Crimen de odio en NY: hombre propina golpiza una anciana asiática

MÉXICO.- La policía arrestó esta madrugada al sujeto que atacó brutalmente a una mujer asiática de 65años en Nueva York el martes. El agresor fue identificado por medios estadounidenses como Brandon Elliot, de 38 años y quien está acusado de crimen de odio.

Thanks to assistance from the public and excellent investigative work by @NYPDHateCrimes Detectives, the individual wanted for Monday’s assault of a 65 year-old Asian female, at 360 West 43rd St, was arrested and charged with Felony Assault as a Hate Crime. pic.twitter.com/ZQRVGZEAb2

CNN y NBC News revelaron además que en 2002 Elliot apuñaló a su madre, quien perdió la vida, y pasó 17 años en prisión.

En noviembre de 2019 se le concedió la libertad bajo palabra. El ataque contra la mujer asiática se produjo la mañana del lunes en Manhattan, cuando ella iba caminando y él se le acerca y comienza a golpearla en el estómago, provocando que se cayera. Luego, el agresor la golpea en la cabeza varias veces mientras lanza insultos anti-asiáticos.

Se recomenda discreción ante el siguiente video.

El evento se volvió viral en redes sociales. En la cinta se observa también a tres empleados que están en un edificio observando la golpiza y que en vez de ayudar a la mujer, cierran las puertas del lugar.

DISGUSTED beyond words. A 65 year old Asian lady brutally kicked and beaten in broad daylight in Manhattan. Worse—3 bystanders did nothing!! Even more worse—the security guard closed the door to ignore it!! She is still hospitalized with fractured pelvis. pic.twitter.com/kDRP5eTz6i