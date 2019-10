Crisis en Perú: presidente disuelve el Congreso; diputados 'lo reeemplazan'

FRANKLIN BRICEÑO y CHRISTINE ARMARIO The Associated Press

LIMA (AP) — El presidente peruano Martín Vizcarra disolvió el lunes el Congreso luego de un prolongado enfrentamiento con la oposición legislativa -suceso que no ocurría en el país andino desde hace 27 años- acusándola de impedir su cruzada anticorrupción.

Horas más tarde anunció que las nuevas elecciones legislativas se realizarán el 26 de enero de 2020.

En un breve mensaje a la nación desde el palacio presidencial, Vizcarra dijo que se le denegó de forma fáctica un voto de confianza que solicitó y por ello “decidí disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República”. “Estamos haciendo historia y espero que entiendan la importancia de esta lucha, seguirán encontrando a este presidente que dará la lucha por el Perú".

Vizcarra citó el artículo 134 de la constitución que indica que si se niega el voto de confianza a dos gabinetes de un gobierno, el presidente puede disolver el Parlamento y mantiene una comisión permanente. El Congreso ya negó un voto de confianza al gobierno durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, a quien Vizcarra reemplazó tras su renuncia por acusaciones de nexos con la constructora brasileña Odebrecht.

En conformidad a la ley peruana, el presidente recibió la renuncia del primer ministro Salvador del Solar y nombró como reemplazo a Vicente Zeballos, cercano del mandatario y quien previamente ejercía el cargo de ministro de Justicia.

En varios actos simbólicos, el Congreso dominado por el partido conservador Fuerza Popular “suspendió” de sus funciones a Vizcarra y “juramentó” a la vicepresidenta Mercedes Aráoz quien afirmó que convocará a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que “ayude a un espacio de reconciliación profundo” donde participen todos los partidos políticos.

César Landa, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Perú, dijo a la AP que cualquier decisión del Parlamento posterior a su disolución no tiene "ningún valor, es como el fruto de un árbol que ya está podrido”. Por su parte, Daniel Salaverry, legislador que se distanció de Fuerza Popular calificó a sus colegas como “pollos sin cabeza, piensan que siguen vivos pero ya están muertos”.

La decisión presidencial podría significar una nueva inestabilidad en el país. Perú se enfrenta a las consecuencias del escándalo de la corrupción de Odebrecht, el desplome en la confianza en las instituciones públicas y la lucha por gobernar de un presidente sin experiencia. El gremio empresarial rechazó la decisión de Vizcarra a quien acusó de haber “sumergido al país en una grave incertidumbre”.

También es probable que la decisión sea bien recibida por los peruanos que han pedido cerrar el Congreso para reemplazar a los representantes del partido mayoritario, liderado por Keiko Fujimori, primogénita del expresidente Alberto Fujimori, ex primera dama en el gobierno de su padre y ex candidata presidencial que está en prisión mientras se le investiga por supuesto lavado de dinero de Odebrecht.