Acusa Trump a Hollywood de racista

México.- Luego de la controversia que generó la película The Hunt, cuya publicidad quedó suspendida a raíz de los tiroteos que sacudieron a Estados Unidos la semana pasada, el presidente de ese país, Donald Trump, arremetió en contra de Hollywood por películas "racistas".

The Hunt, la nueva cinta de horror, suspenso y “thriller social” de Craig Zobel, muestra a un grupo de 12 personas que se ha convertido en presas del entretenimiento de una élite de multimillonarios, quienes han encontrado, en la caza de humanos, su nuevo deporte favorito.

Se trata de una historia, clasificación R (C en México), que enfrenta a los pobres con los ricos, a los conservadores con los liberales y en su tráiler, lanzado hace unos meses, hay violencia explícita, armas, tiroteos y mucha sangre, motivo por el cual Universal decidió suspender toda su publicidad.

Lo anterior, ante los tiroteos registrados en El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, cuyo saldo fue de 31 muertos en menos de 14 horas.

“La película que saldrá está hecha en orden ... para inflamar y causar caos. Crean su propia violencia y luego intentan culpar a los demás. ¡Son los verdaderos racistas y son muy malos para nuestro país!”, escribió el presidente en sus redes sociales.

Liberal Hollywood is Racist at the highest level, and with great Anger and Hate! They like to call themselves “Elite,” but they are not Elite. In fact, it is often the people that they so strongly oppose that are actually the Elite. The movie coming out is made in order....