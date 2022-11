La ministra británica del Interior recibió el martes un diluvio de críticas por decir que los migrantes que cruzan el Canal de la Mancha en frágiles embarcaciones constituyen una “invasión”.

Suella Braverman usó el término el lunes cuando defendía las condiciones en un centro de procesamiento para migrantes recién llegados, donde unas 4 mil personas han sido albergadas en una instalación con capacidad para mil 600.

Su subalterno, el ministro de Inmigración, Robert Jenrick, se distanció de los pronunciamientos.

El primer ministro Rishi Sunak, quien designó a Braverman cuando asumió la jefatura del gobierno la semana pasada, le dijo a su gabinete que Gran Bretaña “siempre será un país compasivo y amable”, según su vocero.

Safer Streets. Better schools. Control of our borders. Levelling Up.



Conservatives will deliver on the manifesto we were elected on. #PMQs pic.twitter.com/eLVU4fnonU