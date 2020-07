Golpea crisis a línea de cruceros de Seattle; vende 4 buques

Seattle.- Una línea de cruceros con sede en Seattle ha vendido cuatro buques de su flota, ya que la pandemia de coronavirus ha detenido las operaciones y, en consecuencia, ralentizado negocios que dependen del tráfico que llega de la industria.

La empresa Holland America Line hizo el anuncio después de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos extendieran el jueves la prohibición de cruceros en aguas estadounidenses hasta finales de septiembre para limitar la propagación de COVID-19, reportó KING-TV.

Holland America venderá el Ámsterdam, Maasdam, Rotterdam y Veendam, lo que reduce su flota a 10, agregó la compañía. Todos los cruceros reservados en los barcos serán cancelados o cambiados.

