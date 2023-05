Cumbre del G7: Zelenskyy arriba a Hiroshima, mientras líderes sancionan a Rusia

Volodymyr Zelenskyy presidente de Ucrania, arribó este sábado a Japón para participar el G7 una cumbre diplomática con los líderes de las democracias más poderosas del mundo, una aparición que busca acaparar la atención mundial, en tanto sus aliados intensifican la presión sobre Rusia por la invasión que comenzó hace 15 meses.

We are adding strength to Ukraine. On the eve of the G7 Summit, I held meetings with @GiorgiaMeloni 🇮🇹, @RishiSunak 🇬🇧, @narendramodi 🇮🇳, @CharlesMichel 🇪🇺, @EmmanuelMacron 🇫🇷, @OlafScholz 🇩🇪. Peace Formula. Protection of people. Joint strengthening of international law. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦… pic.twitter.com/ZcNU96uhbu

La visita del mandatario ucranio se generó horas después de que el gobierno de EUA accediera a permitir la formación en sus potentes aviones de combate, sentando las bases para el posible envío de cazas.

Medios internacionales destacan que reforzar el respaldo internacional es clave para Ucrania, considerando que se preparan para lo que se cataloga como una gran ofensiva con la que intentará recuperar territorios capturados por las fuerzas de Rusia desde el comienzo de la guerra en febrero 2022.

Peace Formula. We attract as many countries and leaders as possible for the sake of Ukraine. Defense. Long-term support programs for Ukraine. Finance and economy. First day in Hiroshima ahead of the #G7 is very powerful. The second day will be even more powerful. pic.twitter.com/67paT2NDOp