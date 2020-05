Dados desinfectados y fichas limpias; así abrirán casinos en tiempos de coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- La pandemia por coronavirus provocó el cierre inmediato de los lugares en donde en donde se llevaban a cabo aglomeraciones. Es por ello que sorprendió el reciente anuncio de la apertura de los casinos en Las Vegas.

Los clubs de juego podrán abrir el próximo 4 de junio pero sólo al 50% de su capacidad y manteniendo las normas de distanciamiento social establecidas para combatir la propagación del coronavirus, anunció ayer en la noche el gobernador del estado de Nevada, Steve Sisolak.

A través de su cuenta de Twitter, Sisolak anunció el inicio de la segunda etapa de normalización de la economía del estado, que incluirá además desde este viernes la apertura, entre otros negocios, de lugares de culto, centros comerciales, cines y gimnasios con las mismas restricciones con las que tendrán que abrir seis días más tarde los casinos.

During Phase 2, I cannot emphasize enough the importance of continuing to wear face coverings in public and maintaining at least six feet of social distancing when you are out in public and around people from other households.