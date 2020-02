Dalai Lama cancela sus compromisos públicos debido al coronavirus

El Dalai Lama, principal líder espiritual del budismo tibetano, suspendió sus compromisos públicos hasta nuevo aviso debido a la situación mundial que se vive por el coronavirus.

La agenda pública de Su Santidad incluía una ceremonia para la ordenación de nuevos monjes; pero eso cambió, debido a recomendaciones del consejo de médicos y asesores personales.

Las actividades serán reprogramadas, informó la oficina de prensa del Dalai Lama solicitando comprensión al respecto.

También te puede interesar: Mujer poco atractiva sería inútil como mi sucesora: Dalai Lama

Recordemos que el Dalai Lama, quien se describió a sí mismo como un simple monje budista en una entrevista de la televisión británica, fue galardonado como el Premio Nobel de la Paz en 1989.

HHDL making his way around the Mahabodhi Temple (site of the Buddha's enlightenment) on the final day of his visit to Bodhgaya, Bihar, India on January 17, 2020. (Photo by Tenizn Choejor) pic.twitter.com/kQNHueE8Dc