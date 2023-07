Dalai Lama celebra su cumpleaños número 88 en la India

El Dalai Lama celebró el jueves su 88vo cumpleaños, con cientos de seguidores y tibetanos exiliados reunidos en su sede en la ladera de una colina de Dharamsala, en India.

Varios artistas interpretaron temas tradicionales de bienvenida después de que el líder espiritual llegara en una camioneta abierta para presidir las celebraciones en el patio del templo de Tsuglakhang, adornado con banderas y retratos budistas y tibetanos.

HHDL's message to well-wishers on the occasion of his 88th birthday on July 6, 2023, from his residence in Dharamsala, HP, India. https://t.co/G70pMcvJxA