Bruselas: Dan potencias económicas respiro a los países más pobres

Bruselas.- Las economías más grandes del mundo, el llamado Grupo de los 20, informaron el miércoles que acordaron extender la suspensión de los cobros de los pagos de la deuda por seis meses más para apoyar a los países más vulnerables en su lucha contra la pandemia del coronavirus.

El anuncio del G20 se hizo en Twitter durante una reunión de los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos centrales del grupo. La suspensión de más de 14.000 millones de dólares en pagos de deuda debía expirar a finales de año. La decisión da a las naciones en desarrollo hasta fines de junio de 2021 para enfocar su gasto en salud y programas de estímulo de emergencia.

Las discusiones en línea se llevan a cabo al comenzar las reuniones de esta semana del Fondo Monetario Internacional de 189 naciones y el Banco Mundial, que también se llevan a cabo virtualmente debido a la pandemia.

“Aún tenemos que hacer más”, dijo Mohammed al-Jaardan, ministro de Finanzas de Arabia Saudí, quien preside el G20 este año, durante una conferencia de prensa después de la reunión. “Debemos asegurarnos de que estas naciones cuenten con el apoyo total para abordar la pandemia de COVID-19. Hemos acordado extender la iniciativa de suspensión de la deuda por seis meses”.

#G20 Finance Ministers and Central Bank Governors concluded their virtual meeting on October 14, 2020, under the #G20SaudiArabia, with a joint Communiqué with consented international measures to achieve global #EconomicRecovery.



