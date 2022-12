Dan prisión preventiva de 18 meses a Pedro Castillo en Perú

Durante una segunda instancia judicial, se llevó a cabo en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, una orden de prisión preventiva de 18 meses a Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra en un reclusorio especial para expresidentes en Lima.

Este jueves, el juez Juan Checkley, liberó una orden de prisión preventiva de 18 meses de prisión a Pedro Castillo, ya que esta medida se impone cuando se considera que hay riesgo de que una persona investigada por la Fiscalía, si permanece libre, fugue o logre sabotear la indagación.

Durante la audiencia del pasado miércoles 28, el exgobernante negó haber cometido rebelión porque no se alzó en armas y culpó a Boluarte de las muertes ocurridas en las protestas devenidas tras la destitución. También adujo que el Congreso conspiró para sacarlo del Ejecutivo.

“Pido que se reflexione y se vea cómo esta injusta prisión preventiva que se me ha impuesto solo ha servido para polarizar a nuestro país", achacó Castillo en audiencia virtual desde un reclusorio especial para expresidentes en Lima, donde también está preso Alberto Fujimori cumpliendo condena.

“Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política”, añadió como argumento para pedir su libertad "por ser un justo derecho”.

En segunda instancia judicial, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, ratificó la orden de prisión preventiva de 18 meses, este jueves, al declarar infundada la apelación del exgobernante. En la víspera, la sala hizo una audiencia en que la Fiscalía, la defensa de Castillo y él mismo expusieron sus argumentos.

Ya que el pasado 7 de diciembre, poco antes de una votación prevista para removerlo del cargo. Fue detenido en una avenida de Lima cuando se movilizaba con su comitiva. Según la Fiscalía, se dirigía a la embajada de México en busca de asilo político.

Jamás he cometido delito de rebelión pues nunca me levanté en armas, ni he dicho a otros que lo hagan. Debo decir que quien sí se levantó en armas es este Gobierno tiránico que ha acabado con la vida mis 28 hermanos peruanos en Andahuaylas, Ayacucho y otros lugares. (1/7) pic.twitter.com/5v34dd2hOx