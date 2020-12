EEUU: Dan revés a Trump; ordenan restaurar el plan DACA

Washington.- Un juez federal ordenó este viernes a la administración del presidente Donald Trump restaurar por completo una iniciativa de la era de Barack Obama que protege a los inmigrantes indocumentados traídos a los Estados Unidos cuando eran niños, requiriendo a los funcionarios abrir el programa a nuevos solicitantes por primera vez desde 2017, mencionan medios locales.

CBS News menciona que el juez Nicholas Garaufis del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, en Brooklyn, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que publique un aviso público antes del lunes que indique que el departamento aceptará y adjudicará las solicitudes de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) de inmigrantes que califican para el programa, pero actualmente no está inscrito en él.

Garaufis también ordenó a los funcionarios que otorguen a los solicitantes permisos de trabajo aprobados que duren dos años, en lugar del periodo de un año propuesto por la administración Trump durante el verano.

