¿De qué manera afrentarán la crisis económica los países tras el coronavirus?

ESTADOS UNIDOS.- La economía global se encuentra paralizada como consecuencia del impacto de la pandemia por coronavirus. Las medidas de confinamiento adoptadas por la mayoría de los gobiernos han generado sin duda una crisis que marcará el 2020 en los anales de la historia. Debido a ello Abhijit Banerjee y Esther Duflo analizaron qué ocurrirá con las naciones desarrolladas y con las más vulnerables tras el paso de la pandemia.

De acuerdo con una columna publicada por la revista The Economist, los académicos dieron sus proyecciones sobre qué podría pasar con la economía una vez que los brotes desaparezcan y retorne la normalidad. Cualquiera sea lo que ella signifique a partir de entonces. “Con la mayor parte de la economía mundial en un coma inducido, es fácil pensar que se verá obstaculizada permanentemente por la crisis del Covid-19. Sin embargo, la historia sugiere que si se encuentra una vacuna o un tratamiento, hay una buena posibilidad de que el mundo vuelva a donde estaba, siempre que se apliquen políticas económicas y de salud pública”, comenzaron el escrito.

Te puede interesar: El gobierno alemán rescata a Lufthansa y se queda con el 20% de la aerolínea

Ambos autores, Premio Nobel de la Economía basaron su hipótesis, en una comparación con el gran conflicto bélico que sacudió a Europa hace 80 años. “La velocidad con la que Alemania, Japón, Gran Bretaña y Francia se recuperaron después de la Segunda Guerra Mundial es un testimonio de la tendencia de las economías de mercado a volver a su rendimiento anterior cuando se restablezca la normalidad”, explicaron Banerjee y Duflo. Y continuaron: “En Japón, los bombardeos aéreos destruyeron 66 ciudades principales casi por completo y mataron a unas 350 mil personas. Sin embargo, en 15 años las ciudades se habían recuperado por completo. Cuanto peor fueron golpeadas, más rápido volvieron a sus niveles anteriores a la guerra. Algo similar sucedió en Alemania”.

Banerjee y Duflo también recordaron el caso de la contienda entre los Estados Unidos y Vietnam, entre los años 60 y 70: “Este repunte no es solo una característica de las economías avanzadas”, aclaran. “Durante la guerra de Vietnam, el país fue sometido a la campaña de bombardeos más intensa de la historia, a un costo humano y económico masivo. Y una vez más, para el año 2000, no había diferencia en pobreza, infraestructura o capital físico y humano entre las áreas que fueron bombardeadas y las que no”.

¿Qué sucede con los países menos desarrollados?

Respecto a los países menos desarrollados y con problemas económicos preexistentes, Banerjee y Duflo indicaron: “Para preservar su futuro, es fundamental que el estado en muchos de estos países vulnerables actúe para mantener su legitimidad e idealmente reconstruirla. Esa es una tarea compleja, pero como mínimo implica organizar una respuesta competente a la crisis de Covid-19, incluida la gestión de sus implicaciones económicas. Existe un consenso general entre los expertos en salud pública y los economistas sobre lo que los países deben hacer. Primero, evite un colapso del sistema de atención médica durante el pico de la epidemia. En segundo lugar, apoyar financieramente a los ciudadanos vulnerables a través de transferencias de efectivo incondicionales y casi universales, para que la cuarentena sea soportable (y factible). En tercer lugar, evalúe el virus de manera sistemática en suficientes personas para determinar cuándo y dónde es posible la reapertura”.

“Sin duda, esto va a costar mucho. En los países ricos, esto no debería ser un problema en absoluto, y el no hacerlo sería una herida autoinfligida. Pueden pedir prestado a muy bajo costo sin afectar su solvencia crediticia. Esperamos que los gobiernos de Estados Unidos y Europa recuerden las lecciones de 2008 y no pidan un retorno a la ‘disciplina’ fiscal demasiado pronto. Sin embargo, los países pobres se preocupan por sus calificaciones crediticias si se considera que no tienen disciplina fiscal. Incluso la India, una gran economía de ingresos medios, está paralizada por el miedo a las consecuencias si se desvía del conservadurismo macroeconómico. En África, los países no pueden implementar las medidas necesarias a menos que reciban apoyo financiero y que sus deudas sean condonadas. Además, necesitarán fondos para pagar los medicamentos y las posibles vacunas”, escribieron los autores.