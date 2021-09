Se registra tiroteo en secundaria de Estados Unidos, hay un herido

Se registra un tiroteo en la escuela secundaria Mount Tabor High School en Carolina del Norte; por su parte la policía a través de su cuenta de Twitter ha dejado un comunicado sobre lo sucedido

Hemos asegurado el campus y estamos haciendo todo lo posible para mantener seguros a los estudiantes”, detallaron las autoridades.

Mount Tabor High School is on lockdown. There has been a shooting on school property. We and the WSPD have secured the campus and are doing everything possible to keep students safe. We are actively investigating what happened and will share confirmed information when available.