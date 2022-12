Declaran culpable de fraude fiscal compañía de Donald Trump

La Organización Trump, del expresidente de los Estados Unidos, ha sido señalado culpable en 17 cargos de fraude fiscal que incluyen asociación delictuosa y falsificación de documentos mercantiles.

Los hechos han sido señalados por un jurado de Nueva York, quienes realizan investigaciones en torno a Trump y sus negocios, señalando este martes la compañía del exmandatario culpable de ayudar a sus ejecutivos a evadir impuestos sobre prestaciones extravagantes como apartamentos en Manhattan y autos de lujo, en lo que representa un significativo rechazo a las prácticas financieras.

Hasta el momento, Donald Trump no ha sido enjuiciado, pese a que el veredicto en el tribunal estatal de Nueva York se produjo luego de unas 10 horas de deliberaciones a lo largo de dos días.

Hay que mencionar que la pesquisa, que comenzó hace tres años por posibles pagos para comprar silencios a nombre de Trump, se convirtió en un análisis sobre la valuación de activos de la compañía y las prácticas de pagos.

“Las compañías de un expresidente han sido declaradas culpables de crímenes. Eso es relevante”, dijo el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, al salir del tribunal, haciendo énfasis en que en Manhattan la justicia es para todos.

