Decomisan paquete de aves muertas a viajero chino que venía de Beijing

STERLING, Estados Unidos.- Autoridades migratorias de Estados Unidos aseguraron un paquete que contenía pequeñas aves muertas en el equipaje de un turista chino.

De acuerdo con información de Wuda9, los hechos ocurrieron en el Aeropuerto de Dulles, en Washington DC.

El viajero llegó de un vuelo proveniente de Beijing, tenía como destino un domicilio en el condado de Prince George, en Maryland.

Cuando los oficiales de migración revisaron la maleta del viajero proveniente de China, encontraron un paquete con imágenes de un perro y un gato, sobre el cual el sujeto afirmó que era comida para mascotas. Sin embargo, el personal encontró los cadáveres de varias aves.

De acuerdo con las leyes de Estados Unidos, está prohibido importar aves desde China, por el alto riesgo de contagio de la influenza aviar. Las aves fueron decomisadas e incineradas.

.@CBP agriculture specialists at Dulles airport continue to protect our nation's vital agricultural resources and our economy by intercepting potential animal threats, like those posed by these tiny dead birds from China packaged as "pet food." Read https://t.co/uJj5o5xfmN pic.twitter.com/xTldZ6G6jM