Demanda a Walmart empleada que sobrevivió a tiroteo en Virginia

La empleada que sobrevivió al tiroteo en el interior del supermercado Walmart ubicado en Virginia hace una semana, decidió demandar a la empresa por 50 millones de dólares por seguir empleando al autor intelectual de la masacre, cuya función era ser el supervisor de la tienda.

Este martes, una empleada de Walmart decidió presentar una demanda contra la empresa, el cual se llevará a través del tribunal de circuito de Chesapeake por Donya Prioleau, al cual a través de un comunicado personal de Walmart con sede en Bentoville, Arkansas indicaron que se encuentran revisando la demanda y responderán con base al tribunal.

“Toda la familia Walmart está desconsolada por la pérdida de importantes miembros de nuestro equipo”, dijo la compañía. “Enviamos nuestras más profundas condolencias a nuestros allegados y a todos los afectados, incluidos aquellos que resultaron heridos. Estamos enfocados en apoyar a todos nuestros socios con recursos significativos, incluida terapia”.

La mujer en la demanda indica que el pasado 22 de noviembre, presenció el tiroteo en la sala de descanso, lugar donde vio morir a seis de sus compañeros; acciones que la llevaron a presentar estrés postraumático, incluyendo angustia emocional, relatando como vio que el ahora occiso Bing de 31 años, con su arma apuntó al cuello de una de sus compañeras.

La querella ofrece detalles nuevos sobre el aterrador episodio y brinda una larga lista de señales perturbadoras mostradas por el atacante que, según ella, los gerentes no abordaron.

Donya Prioleau, demandante; indicó que el supervisor de la tienda Andre Bing de 31 años de edad, tenía rencillas personales con varios empleados de Walmart, motivo por el que tenía una lista de objetivos potenciales antes de realizar el tiroteo.

En cuya lista fue nombrada como “Nota de muerte” y fue hallada en el teléfono de Bing, el cual tenía referencias específicas de las personas que asesinó durante la jornada laboral.