Los demócratas se benefician del Covid-19: Trump Jr.

Washington.- Eric Trump, hijo del Presidente de EU, explicó en entrevista para programa de Fox News que restricciones por Covid-19 son estrategia demócrata para impedir mítines a su padre, su mejor 'arma' política, y que virus desaparecerá tras elecciones.

"Piensan que están quitándole su mejor herramienta a Donald Trump. Entonces lo harán, lo ordeñarán todos los días desde ahora hasta el 3 de noviembre. Y adivinen qué, después del 3 de noviembre, el coronavirus desaparecerá mágicamente de repente y todos podrán reabrir", declaró Eric Trump.



Con estas palabras, el hijo del Presidente sugirió que los demócratas están utilizando la pandemia para impedir al presidente continuar con los modos tradicionales en su campaña de reelección.



La campaña presidencial de Joe Biden calificó los comentarios sobre el coronavirus de Eric Trump como "imprudentes" este domingo.

Kate Bedingfield, subdirectora de campaña y directora de comunicaciones de Biden, dijo en un comunicado que era "impresionante e increíblemente imprudente afirmar que el coronavirus es un engaño político" que mágicamente desaparecerá.



"La campaña de Trump sabe que no puede correr con ese triste récord (de casi 90 mil muertes por coronavirus), por lo que están desesperados por hacer todo lo posible para arrojar una cortina de humo para tratar de ocultar su mala gestión histórica de esta crisis", dijo Bedingfield.



Los ataques entre la administración de Donald Trump y la campaña presidencial de Joe Biden, ex Vicepresidente de Barack Obama, se hicieron más tensos esta semana.



El Presidente continuó atacando este fin de semana a Obama, quien ha dado su respaldo a Biden, insistiendo con la frase "Obamagate" en Twitter.



Además, este domingo afirmó que la administración de Obama es "la más incompetente y corrupta de la historia de Estados Unidos", después de haber recibido críticas del ex mandatario.