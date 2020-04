Demócratas nominarán a “su gallo” hasta agosto

Washington.- Debido a la crisis del coronavirus, los demócratas postergaron hasta agosto su convención, un evento en el que nominarían a su candidato para las elecciones de noviembre, de cara a la batalla contra el republicano Donald Trump.

El partido aspiraba a celebrar su cónclave en julio para tener tiempo de consolidar el apoyo en torno al abanderado, pero la imposibilidad de congregar a multitudes en esta era del coronavirus llevó a dirigentes de la organización, incluso al probable nominado Joe Biden, a pedir alternativas.

In our current climate of uncertainty, we believe the smartest approach is to take additional time to monitor how this situation unfolds so we can best position our party for a safe and successful convention.https://t.co/la5O3e8RSu