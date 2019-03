Demócratas piden indagar WhatsApp de yerno de Trump

Agencia Reforma

WASHINGTON.- La mayoría demócrata en la Cámara Baja emplazó a la Casa Blanca a proporcionar detalles antes del 4 de abril de las conversaciones electrónicas sostenidas por Jared Kushner, el yerno y asesor del Presidente Donald Trump, con diversos líderes de Países extranjeros.

demo

Sin especificar a qué líderes, el presidente del Comité de Vigilancia de la Cámara Baja, el demócrata Elijah Cummings, exigió a la Casa Blanca en una carta a responder por las conversaciones de Kushner utilizando WhatsApp, el servicio de mensajería electrónica para teléfonos móviles.



"Durante una reunión con el abogado del señor Kushner, Abbe Lowell, el señor Lowell confirmó que el señor Kushner ha estado usando la aplicación de mensajería WhatsApp como parte de sus obligaciones oficiales en la Casa Blanca para comunicar con líderes extranjeros", dice Cummings en su carta fechada hoy jueves y dirigida a Pat Cipollone, el abogado de la oficina presidencial.

También te puede interesar: Reunión con Jared Kushner “no fue en lo oscurito”: AMLO



De acuerdo con la misiva, la información de que Kushner habría usado de forma frecuente el servicio de WhatsApp para conducir asuntos gubernamentales con líderes extranjeros fue comunicada al Comité de Vigilancia en una reunión con el abogado de Kushner en diciembre de 2018.



Según la Ley de Archivos Presidenciales, los funcionarios de la Casa Blanca no pueden utilizar cuentas privadas de mensajería o correo electrónico para llevar a cabo funciones oficiales a menos que en menos de 20 días reenvíen una copia completa de dichos intercambios.



"Cuando se le preguntó si el señor Kushner había usado alguna vez (la aplicación) WhatsApp para llevar a cabo funciones oficiales, el señor Lowell confirmó que el señor Kushner usó y continúa usando WhatsApp como parte de sus funciones oficiales en la Casa Blanca", dice la carta.



"Cuando se le preguntó si el señor Kushner guarda registro de sus comunicaciones, el señor Lowell dijo que el señor Kushner toma 'fotografías de pantalla' (screenshots, en inglés) y las reenvía a su cuenta de correo oficial de la Casa Blanca o al Consejo de Seguridad Nacional", dice la misiva.



En su carta, el congresista Cummings exige al abogado de la Casa Blanca identificar a los funcionarios políticos de la Casa Blanca que han usado servicios de mensajería electrónico del tipo WhatsApp para tareas oficiales así como pruebas de que lo hicieron siguiendo la Ley.



En marzo de 2018, una fuente anónima declaró al sitio de noticias The Intercept que Kushner utilizaba el servicio de mensajería de WhatsApp para comunicarse con los príncipes herederos de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, y el de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed.



Apenas esta semana, un nuevo libro de la periodista Vicky Ward -titulado "Kushner Inc"- reseña que desde el inicio de la Administración Trump, Kushner tomó control de las relaciones con diversos países incluido México estableciendo un contacto frecuente con el ex Canciller Luis Videgaray.