Depresión tropical "Claudette" deja 12 muertos en Estados Unidos

La depresión tropical 'Claudette' se cobró 12 vidas en Alabama cuando la tormenta azotó el sureste de Estados Unidos, provocando inundaciones repentinas y tornados que destruyeron decenas de hogares.

Diez personas, incluidos nueve niños, murieron el sábado en un accidente de 15 vehículos a unas 35 millas (55 kilómetros) al sur de Montgomery en la Interestatal 65, según el forense del condado de Butler, Wayne Garlock.

Dijo que los vehículos probablemente se deslizaron en carreteras mojadas, con ocho niños, de 4 a 17 años, muertos en una camioneta perteneciente a un rancho juvenil operado por la Asociación de Alguaciles de Alabama para niños abusados ​​o abandonados. Dos personas murieron en un vehículo separado, dijo Garlock a los medios de comunicación locales: Cody Fox, de 29 años, y Ariana Fox, de 9 meses, ambos del condado de Marion, Tennessee.

Mientras tanto, un hombre de 24 años y un niño de 3 años murieron cuando un árbol cayó sobre su casa a las afueras de los límites de la ciudad de Tuscaloosa el sábado, dijo el capitán Marty Sellers de la Unidad de Crímenes Violentos de Tuscaloosa a The Tuscaloosa News.

Las muertes ocurrieron cuando lluvias torrenciales azotaron el norte de Alabama y Georgia el sábado por la noche. Hasta 12 pulgadas (30 centímetros) de lluvia se informó anteriormente desde Claudette a lo largo de la costa del Golfo de Mississippi.

Alertan por inundaciones en Georgia

El domingo se publicaron alertas de inundaciones repentinas para el norte de Georgia, la mayor parte de Carolina del Sur, la costa de Carolina del Norte, partes del sureste de Alabama y el Panhandle de Florida. Una advertencia de tormenta tropical estaba vigente en Carolina del Norte desde Little River Inlet hasta la ciudad de Duck en los Outer Banks. Se emitió una alerta de tormenta tropical desde South Santee River, Carolina del Sur, hasta Little River Inlet, dijeron los meteorólogos.

Los ocho niños muertos en la camioneta regresaban a un rancho juvenil operado por la Asociación de Alguaciles de Alabama cerca de Camp Hill, al noreste de Montgomery, después de una semana en la playa en Gulf Shores, dijo a The Associated Press el director ejecutivo de ranchos juveniles, Michael Smith. La camioneta se incendió después del accidente. Candice Gulley, directora del rancho del condado de Tallapoosa, fue rescatada y hospitalizada en Montgomery, dijo Smith. Su condición no estaba disponible de inmediato. Al menos uno de los muertos era hijo de Gulley, dijo Smith.

“Esta es la peor tragedia de la que he sido parte en mi vida”, dijo Smith, quien conducía el domingo a Camp Hill para hablar con los residentes restantes, que habían regresado de Gulf Shores en una camioneta separada y no vieron el naufragio. "Las palabras no pueden explicar lo que vi", dijo Smith sobre el lugar del accidente, que visitó el sábado. "Amamos a estas niñas como si fueran nuestras propias hijas".

Poder de "Claudette"

Los vientos máximos de Claudette se mantuvieron cerca de 30 mph (45 kph) el domingo. Los pronosticadores del Centro Nacional de Huracanes predijeron que volvería a fortalecerse al estado de tormenta tropical el lunes en el este de Carolina del Norte antes de dirigirse hacia el mar en el Océano Atlántico.

El centro de la circulación desorganizada de Claudette estaba ubicado a unas 15 millas (20 kilómetros) al este-noreste de Atlanta el domingo por la mañana. Se movía de este a noreste a 28 kph (17 mph), dijo el Centro Nacional de Huracanes.

Más de 20 personas fueron rescatadas el sábado en bote debido a las inundaciones en Northport, Alabama, informó WVUA-TV . La Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Tuscaloosa tuiteó que los voluntarios locales de la Cruz Roja estaban disponibles para ayudar a los afectados. Se abrió un refugio en Northport.

Claudette fue declarada lo suficientemente organizada como para calificar como tormenta tropical con nombre la madrugada del sábado, después de que el centro de circulación de la tormenta llegara a la costa al suroeste de Nueva Orleans.

Claudette causa tornado

Poco después de tocar tierra, un presunto tornado provocado por la tormenta demolió o dañó gravemente al menos 50 casas en un pequeño pueblo de Alabama, al norte de la frontera con Florida.

El alguacil Heath Jackson en el condado de Escambia dijo que un parque de casas móviles estaba “prácticamente nivelado” por árboles derribados sobre casas y vientos que arrancaron el techo del gimnasio de una escuela secundaria. La mayor parte del daño se produjo en o cerca de las ciudades de Brewton y East Brewton, a unas 48 millas (77 kilómetros) al norte de Pensacola, Florida.

"Afectó a todo el mundo", dijo Jackson. "Pero con esas casas móviles que se construyen tan cerca unas de otras, puede afectarles mucho más que a las casas que están separadas".

También se informaron tornados en el suroeste de Georgia.

Los daños de la tormenta también se sintieron en el norte de Florida, donde los vientos, que en algunos casos alcanzaron las 85 mph (137 kph), hicieron que un camión de 18 ruedas volcara de costado.

La tormenta también arrojó lluvias torrenciales el sábado al norte del lago Pontchartrain en Louisiana y a lo largo de la costa de Mississippi, inundando calles y, en algunas áreas, empujando agua hacia los hogares. Más tarde, la tormenta estaba empapando el Panhandle de Florida y, tierra adentro, una amplia extensión de Alabama.

Los meteorólogos dijeron que el sistema aún podría arrojar de 2 a 4 pulgadas (5 a 10 centímetros) de lluvia en la región, con acumulaciones aisladas de 8 pulgadas (20 centímetros) posibles.

Por otra parte, la tormenta tropical Dolores tocó tierra en la costa oeste de México con una fuerza cercana a un huracán. Hasta este domingo por la mañana, se había disipado en México. Sus remanentes tenían vientos máximos sostenidos de 25 mph (35 kph) y su centro se encontraba a unas 170 millas (275 kilómetros) al este de Mazatlán, México.

