Kamala Harris teme que Corte acabe con más derechos para las mujeres

Hablando del tema con una pasión derivada de sus experiencias personales y profesionales, la vicepresidenta, Kamala Harris ha pasado las semanas recientes sonando la alarma de que la Corte Suprema podría ahora allanar el camino para otras restricciones, desde la anticoncepción a la fertilización in vitro, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho al voto.

Ahora que Kavanaugh ha sido uno de los jueces que votó a favor de anular el fallo Roe vs. Wade —que despenalizó el aborto en 1973— y que la senadora es la vicepresidenta del país, Harris está advirtiendo que la decisión del tribunal podría desembocar en límites a otros derechos, tal como ella advirtió en esas sesiones.

Durante las audiencias para la confirmación de Brett Kavanaugh como juez de la Corte Suprema en 2018, la entonces senadora Kamala Harris le preguntó a Kavanaugh si consideraba que los derechos a la privacidad de una mujer incluían el de decidir poner fin a su embarazo y él se negó a contestar.

El juez de la Corte Suprema Clarence Thomas pareció validar esas inquietudes, al escribir en un anexo al fallo sobre Roe que el máximo tribunal “debería reconsiderar” decisiones anteriores como el acceso a los anticonceptivos y el matrimonio entre homosexuales.

Harris ha sido una de las voces preeminentes del gobierno de Joe Biden en el tema del derecho al aborto desde mayo, cuando se filtró a la prensa el borrador de la decisión que anuló Roe vs. Wade.

El viernes, se enteró de la decisión final cuando viajaba a Illinois para un evento sobre salud maternal, e inmediatamente reformuló su discurso para reflejar la nueva realidad.

La decisión “deja en duda otros derechos que considerábamos decididos, como el derecho a usar métodos anticonceptivos, el derecho al matrimonio homosexual, el derecho al matrimonio interracial”, declaró Harris en el evento, añadiendo que ello provocaría “una crisis en la atención médica”.

I know there are women out there who are afraid. To those of you who feel alone and scared: I want you to know the President and I are fighting for you and your rights. We are in this fight together. pic.twitter.com/1J54ZY2aYk