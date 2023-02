Derrumban al norte de Canadá objeto aéreo no identificado

Este sábado, el primer ministro Justin Trudeau informó que, actuando bajo sus órdenes, un avión de combate estadounidense derribó un objeto aéreo no identificado que volaba a gran altitud sobre el norte de Canadá.

A un día después de que aeronaves de Estados Unidos hicieran algo similar sobre Alaska, Justin Trudeau publicó a través de su red social Twitter, que el Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD, por sus siglas en inglés) indicó que había detectado un objeto que volaba a una altitud muy elevada sobre Canadá.

Hasta el momento, no se ha proporcionado más información sobre el objeto ni qué podría ser.

Asimismo, se indicó que las Fuerzas Canadienses recuperarán y analizarán los restos del objeto caído, finalizando con el agradecimiento al Norad, por mantener la vigilancia sobre Norteamérica.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.