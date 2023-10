DeSantis afirma que enviará drones y municiones a Israel

Ron DeSantis, gobernador de Florida, declaró este jueves que ha organizado enviar drones, armas y municiones a Israel, mientras ese país se prepara para una incursión terrestre en Gaza en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre.

Se trata de la respuesta oficial más reciente que el político ha tomado para respaldar al gobierno israelí mientras compite por la candidatura del Partido Republicano para las elecciones de 2024.

“Florida ha enviado aviones de carga con suministros sanitarios, drones, protecciones corporales y cascos”, señaló Jeremy Redfern, portavoz de la oficina del gobernador.

El estado también colaboró con grupos para suministrar cantidades no especificadas de armas y municiones que fueron financiados de forma privada añadió el funcionario.

El anuncio de DeSantis provocó una confusión ya que la oficina del gobernador indicó que actuó a petición del cónsul general de Israel en Miami.

Sin embargo Maor Elbaz-Starinsky, el diplomático israelí insistió que no había solicitado drones, chalecos antibalas, ni había hablado con el gobernador sobre ayuda para conseguir municiones por medio de particulares asegurando que:

"Nada pasó por mí", agregando "Nunca estuvimos en comunicación sobre ningún envío de armas o munición. De lo único que me he ocupado es del envío de suministros médicos".

Tras ser cuestionado por los comentarios de Elbaz-Starinsky, Redfern reiteró que la oficina del gobernador fue contactada por el cónsul general.

DeSantis ha aplicado constantemente sus poderes oficiales para tomar medidas que coinciden con sus objetivos políticos más amplios.

Florida utilizó fondos estatales para transportar en avión a inmigrantes de Texas a zonas lideradas por demócratas como Martha's Vineyard.

También ha organizado vuelos para unos 700 estadounidenses evacuados de Israel.

Florida's Israel Rescue Operation has completed four rescue flights bringing nearly 700 Americans home from Israel.



Two cargo planes with 85 pallets of donated supplies have also arrived in Israel.



Thanks to all who helped make this happen. pic.twitter.com/VpnIyv28Fj