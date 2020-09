Genera temores en Bielorrusia desaparición de activista

Kiev.- Una destacada activista de la oposición en Bielorrusia desapareció el lunes, lo que generó temores de que fue detenida mientras las autoridades buscan sofocar casi un mes de protestas contra el presidente Alexander Lukashenko, quien lleva 26 años gobernando.

Según los informes, Maria Kolesnikova —integrante del Consejo de Coordinación, un organismo creado por la oposición para facilitar las conversaciones con Lukashenko sobre una transición de poder— fue puesta en un minibús en la capital, Minsk. La semana pasada, Kolesnikova anunció la creación de un nuevo partido de oposición. Tampoco aparecían otros dos integrantes del consejo.

Su desaparición sigue a una manifestación masiva el domingo en Minsk que atrajo a unos 100.000 manifestantes que exigían la renuncia de Lukashenko. Las marchas comenzaron tras las elecciones del 9 de agosto que, según la oposición, fueron manipuladas.

Las manifestaciones en Minsk y otras ciudades continúan a pesar de que las autoridades advirtieron que los participantes podrían enfrentar represalias. El Ministerio del Interior dijo que 633 personas fueron detenidas el domingo por participar en protestas no autorizadas.

El Ministerio del Interior dijo que no detuvo a Kolesnikova, pero el Comité de Seguridad del Estado, que todavía se conoce con el nombre de KGB de la era soviética, se ha mantenido callado.

El Consejo de Coordinación denunció los “métodos de terror utilizados por el gobierno en lugar de dialogar con la sociedad”.

“Tales métodos son ilegales y solo exacerbarán la situación en el país, agravarán la crisis y alimentarán más protestas”, dijo el organismo en un comunicado.

La ministra de Exteriores de Lituania, Linas Linkevicius, tuiteó que la desaparición de Kolesnikova es parte del esfuerzo del gobierno bielorruso para “eliminar cínicamente uno por uno” a los líderes de las protestas y pidió su liberación inmediata.

Unidentified masked men detained prominent Belarusian protest leader Maria Kolesnikova in central Minsk and drove her off in a minivan, the Belarusian https://t.co/Vvn9OYS3jA media outlet cited a witness as saying https://t.co/Gj3mmc7fcO pic.twitter.com/ag0LvRLn0L