Descubren decenas de delfines muertos por derrame de petróleo

Johannesburgo.- Decenas de miles de personas tocaron cláxones y tambores el sábado en Mauricio en protesta por la lenta respuesta del gobierno a un derrame de crudo de un buque japonés anclado y el alarmante descubrimiento de decenas de delfines muertos en días recientes.

Esta fotografía satelital proporcionada el lunes 17 de agosto de 2020 por Planet Labs Inc. muestra al carguero japonés MV Wakashio frente a la costa sureste de Mauricio. (2020 Planet Labs, Inc vía AP)

Los manifestantes mostraban letreros que decían "No tienes vergüenza" y "He visto mejores gabinetes en IKEA". "Inacción", escribió una manifestante en un delfín inflable que sobresalía entre los reunidos.

Los manifestantes marcharon pacíficamente en la capital, Port Louis, un mes después de que el buque se estrellara contra un arrecife de coral en la costa de la isla en el océano Índico. La embarcación después se partió debido al golpeteo del oleaje y derramó aproximadamente mil toneladas de petróleo a las frágiles zonas marinas.

"Es claro que estamos en un parteaguas en la historia de nuestro país", decía un comentario en el periódico Le Mauricien. Otras personas se manifestaron afuera de la Alta Comisión Mauriciana en Londres, París y en Perth, Australia, según reportes.

Dirigiéndose a un grupo de manifestantes en Port Louis, algunos oradores pidieron la renuncia de altos funcionarios. De momento no hubo comentario del gobierno.