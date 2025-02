Descubren más de 100 serpientes venenosas en un jardín de Sidney

Un equipo de cazadores de reptiles en Sidney, Australia, se llevó una gran sorpresa tras recibir el reporte de un vecino sobre la presencia de serpientes en su jardinera.

Lo que esperaban que fuera un hallazgo menor terminó convirtiéndose en el descubrimiento de más de 100 serpientes negras de vientre rojo.

🚨 #BREAKING : 102 red-bellied black snakes found in the backyard of a house in Sydney, Australia! pic.twitter.com/lMLS08X7IY