Sangran decenas de pasajeros por descuido del piloto

Agencia

BOMBAY, India.- El presunto olvido para activar el sistema de presurización que mantiene la presión en la cabina de pasajeros, causó daños a usuarios de un Boeing 737 de la compañía india Jet Airways, 30 de los cuales resultaron con lesiones.

De acuerdo con información de redes sociales y Noticieros Televisa, el avión despegó de la occidental Bombay rumbo a la norteña ciudad de Jaipur, con 166 pasajeros y cinco tripulantes a bordo, pero conforme se efectuaba el ascenso la presión no se mantuvo al parecer por un descuido de la tripulación.

También te puede interesar: En cuarentena: pasajeros se enferman en un avión y aterrizan de emergencia

La falta de presión hizo que las máscaras con oxígeno salieran de sus contenedores y, lo más importante, que 30 pasajeros sufrieran sangrado en nariz y oídos, y en ocho casos necesitaron hospitalización.

Por el incidente la aeronave tuvo que regresar a Bombay, casi una hora después de su despegue.

Panic situation due to technical fault in @jetairways 9W 0697 going from Mumbai to Jaipur. Flt return back to Mumbai after 45 mts. All passengers are safe including me. pic.twitter.com/lnOaFbcaps