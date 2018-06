¿Un desfile de modas sin modelos? Es posible en Arabia Saudita

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente se realizó un desfile de modas en Arabia Saudita. El video de los hechos está dando vuelta al mundo puesto que se trató de un desfile bastante inusual que dejó perplejos a los usuarios de las redes sociales, reportó en su portal Sinembargo.

La cuestión fue que en lugar de modelos, por la pasarela desfilaron drones llevando las prendas de vestir, informa la prensa de Oriente Medio.

El evento, organizado por la famosa marca italiana Dolce & Gabbana, se celebró en un lujoso hotel de Riad. En las imágenes compartidas en las redes sociales se aprecian los trajes y otros artículos que ‘lucieron’ los drones.

Los organizadores explicaron que este peculiar desfile de modas se realizó de tal manera para no violar las estrictas reglas sauditas de segregación de género durante el sagrado mes musulmán del Ramadán.

Eso no impidió que el evento fuera objeto de burlas en las redes sociales, donde algunos lo calificaron como un “desfile de fantasmas”

عرض أزياء في السعودية.. كانه فيلم اشباح pic.twitter.com/ur0bfCgoBJ — واحد oNe (@wa7d_riyadh) 7 de junio de 2018

El evento fuera objeto de burlas en las redes sociales, donde algunos lo calificaron como un “desfile de fantasmas”. El resultado parece no haber sido el esperado, pues se han suscitado muchas críticas al respecto. “Está bien darle la vuelta a las cosas y pensar ideas nuevas. Intentaron hacer algo diferente y ‘fashion’ de un modo muy creativo. Sin embargo, este no es un desfile que me gustaría ver otra vez. Cuando tú ves ropa vacía volando por el aire el resultado no es atractivo ni bonito. No hace que tengas ganas de probarte el vestido que acabas de ver”, dijo Alia Khan, directora del Islamic Fashion & Design Council a CNN.

إستخدامات طائرات الدرونز متعددة ويمكن تطويرها لتخدم المجتمع في عدة مجالات واليوم نرى شباب سعوديين يقومو بعرض الازاياء بطريقة غير عادية في فعالية Fashion House بفندق #هيلتون_جدة pic.twitter.com/KvIUugZAJm — عشاق عالم الطيران (@AviationWG) 4 de junio de 2018

