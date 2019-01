Despiden a fotógrafo por revelar fotos de atacante de Boston

Agencias

MIAMI, Florida.- Un fotógrafo de la Estación de Policía de Massachusetts, quien entregó fotografías confidenciales a una revista local sobre la captura de Dzhokhar Tsarnaev, acusado por los atentados contra el Maratón de Boston, fue relevado de su cargo.

La revista Boston Magazine informó que Sean Murphy fue relevado de su cargo el jueves, luego que le entregara fotografías consideradas confidenciales.

El caso se produjo en medio de las críticas que recibió la revista Rolling Stone, que hoy publicó una edición con el atacante checheno en su portada.

La policía, en tanto, evitó hacer comentarios sobre la situación del oficial Murphy, según publica el sitio web ansa.it.

"Todo lo que podemos decir es que él está siendo objeto de una investigación interna", expresó un vocero policial.

Las fotografías que desataron el enojo policial, muestran a un abatido Tsarnaev, despeinado, y con el punto rojo del rifle láser de un francotirador apuntándole en su frente.

Las fotos fueron tomadas cuando Tsarnaev fue capturado el 19 de abril pasado, sangrando y escondido en un bote en un dique en un patio trasero en Watertown.

Murphy dijo en una declaración a Boston Magazine que sus fotos muestran "al verdadero bombardero de Boston, no a alguien ahuecado y pulido para la portada de la revista Rolling Stone".

Al menos cinco distribuidores minoristas, vinculadas con la región de Nueva Inglaterra en Estados Unidos, anunciaron que no venderán el nuevo número de la revista Rolling Stone, que tiene en su portada Dzhorkhar Tsarnaev.

La portada, que muestra el rostro del joven Dzhokhar Tsarnaev, con su mirada perdida y el cabello revuelto, que asemeja a una "rock star", en una toma que muchos vieron semejanzas con otras de Jim Morrison y Bob Dylan.

Muchas distribuidoras, entre ellas las cadenas CVS y Walgreens (con miles de locales en todo Estados Unidos), decidieron que no venderán este ejemplar en sus tiendas.

"CVS/pharmacy decidió no vender la presente edición de Rolling Stone con la portada del atacante del Maratón de Boston", informó la cadena de farmacias con sede en Rhode Island. "Como compañía con profundas raíces en Nueva Inglaterra y fuerte presencia en Boston, creemos que esta es la decisión correcta por respeto a nuestras víctimas".

Las otras cadenas que por el momento decidieron tomar la misma decisión son Walgreens, Rite Aid, Stop & Shop, y Roche Bros and Tedeschi Food Shop.

Los hermanos Tsarnaev están acusados de haber colocado dos bombas cerca de la línea final del Maratón de Boston, el 15 de abril pasado. Las explosiones provocaron la muerte de dos personas y cerca de 260 heridos, muchos de los cuales perdieron sus extremidades.

Cuatro días más tarde, Dzhokhar Tsarnaev, quien sobrevivió a un enfrentamiento armado con la policía (en el que Tamerlan Tsarnaev fue abatido), fue capturado en el suburbio de Watertown.

El joven podría ser condenado a pena de muerte.

